Температура воздуха в Коми опустится до +3 градусов

Температура воздуха на востоке Коми опустится до +3 градусов. Фото: pexels.com

Стал известен прогноз погоды на выходные в Коми. Как рассказали региональные синоптики, в республике ожидается понижением температуры. Так, ночью 12 августа столбик термометра опустится до +3 градусов. Резкое похолодание ожидается на востоке Коми.

- В субботу прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер СВ с переходом на ЮВ 3-8 м/с. Температура ночью +9...+14, днем +24...+29, местами ночью +3...+8, днем +17...+22°С, - рассказали метеорологи.

Характер погоды изменится уже в воскресенье, 13 августа. В Коми ожидаются грозы и сильный ветер. Порывы воздушного потока будут достигать 12 м/с.

- Днем на крайнем севере местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений 2-5 м/с. На крайнем севере западной четверти 7-12 м/с. Температура ночью +12...+17, в крайних восточных районах +7...+12, днем +24...+29°С, - говорится в прогнозе.

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