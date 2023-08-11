Фото: пресс-служба управления ФНС по Калужской области

С 18 сентября в Коми преобразуют налоговые органы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФНС.

Все налоговые инспекции перейдут на двухуровневую систему работы. Они присоединятся к управлению ФНС. На месте упраздненных инспекций сохранятся обособленные подразделения. Там останутся залы, где будут обслуживать людей.

Налоговые участки собираются закрыть в четырех районах: Княжпогостском, Усть-Вымском, Прилузском и Усть-Куломском. Жители вышеперечисленных муниципалитетов смогут решить свои вопросы через МФЦ, либо в мобильных офисах, которые будут приезжать регулярно.

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