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НовостиОбщество11 августа 2023 13:37

В Коми преобразуют налоговые органы

Изменения вступят в силу с 18 сентября
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба управления ФНС по Калужской области

Фото: пресс-служба управления ФНС по Калужской области

С 18 сентября в Коми преобразуют налоговые органы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФНС.

Все налоговые инспекции перейдут на двухуровневую систему работы. Они присоединятся к управлению ФНС. На месте упраздненных инспекций сохранятся обособленные подразделения. Там останутся залы, где будут обслуживать людей.

Налоговые участки собираются закрыть в четырех районах: Княжпогостском, Усть-Вымском, Прилузском и Усть-Куломском. Жители вышеперечисленных муниципалитетов смогут решить свои вопросы через МФЦ, либо в мобильных офисах, которые будут приезжать регулярно.

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