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НовостиОбщество11 августа 2023 14:30

За неделю клещи покусали 36 жителей Коми

Один из пострадавших – ребенок
Источник:kp.ru
Всего с начала сезона от укусов клещей пострадал 2521 человек

Всего с начала сезона от укусов клещей пострадал 2521 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

За период с 4 по 10 августа клещи покусали 36 жителей Коми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За неделю за помощью к врачам обратились 35 взрослых и один ребенок. Всего с начала сезона от укусов клещей пострадал 2521 человек 2521: 2132 взрослых и 389 детей. В лабораториях провели 82 исследования. В 18 случаях обнаружили возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

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