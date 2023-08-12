После сообщения о мертвой рыбе в Сыктывкаре проверили озеро Выльты

На озере Выльты обнаружили мертвую рыбу

Администрация Сыктывкара сообщила, что городские службы осмотрели озеро Выльты после поступившего сообщения об обнаружении мертвой рыбы. Власти сообщили, что следов утечки нечистот и иных загрязнающих веществ не обнаружили.

- Также были проверены объекты коммунального предприятия МУП «Жилкомуслуги», утечка загрязняющих веществ исключена, - передали в мэрии.

В муниципалитете отметили, что направили в адрес минприроды и охраны окружающей среды письмо по факту обнаружения рыбы, чтобы те установили причины произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми снят карантин по птичьему гриппу (подробнее)