Жителя района Коми осудят за нападение на полицейского

В суд передали дело напавшего на полицейского жителя района Коми

В Кортеросском районе 43-летний местный житель обвиняется в насилии в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

По предоставленным данным, преступление произошло в июле 2023 года, когда фигурант уголовного дела нарушал общественный порядок во дворе дома на улице Московская. На место происшествия выехали полицейские, которые составили в его отношении протокол о нарушении, а после доставили в отдел полиции.

Находясь уже там, мужчина пытался покинуть помещение и применил насилие в отношении полицейского. К настоящему моменту все доказательства случившегося уже собраны, дело намерены направить в суд.

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