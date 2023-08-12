Процедуру реализации имущества экс-главы Коми Гейзера продлили в суде

Реализацию имущества Гайзера отложили до 9 ноября Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Арбитражном суде Коми постановили продлить реализацию имущества бывшего главы республики Вячеслава Гайзера, которого признали банкротом и осудили за ряд коррупционных преступлений.

Судья постановил отложить отчет финансового управляющего до 9 ноября 2023 года. Гайзера признали банкротом в апреле 2023 года, его долг составляет 64 млн рублей. В суд на него подала "Коми холдинговая компания".

В 2019 году его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей. Суд установил, что еще в статусе министра финансов Коми Гайзер вступил в преступную группу и лоббировал ее интересы в Москве.

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