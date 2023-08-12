Семью из Коми лишили статуса малоимущей и обязали отдать более 100 тысяч рублей

Семья из Коми должна выплатить более 100 тысяч рублей за махинации с выплатами

В Сосногорском городском суде вынесли решение взыскать с местной жительницы более 100 тысяч рублей. Иск подал центр защиты населения города, сообщив, что женщина неоднократно обращалась с заявлением о признании ее семьи малоимущей, предоставляя недостоверные сведения.

За социальными выплатами ответчица обращалась с 2018 года. В посдений раз заявление она подала 6 февраля 2022 года, приложив справку о среднем зароботке супруга за последние три месяца.

Проверка показала, что в справке указаны недостоверные сведения, в связи с чем в выдаче выплат семье отказали. Суд встал на сторону центра, взыскав более 100 тысю рублей за переплату, а также более трех тысяч рублей госпошлины.

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