На глазах у очевидцев в Емве утонул 21-летний парень

В Емве на глазах у очевидцев утонул мужчина

Накануне, 11 августа, в Емве на глазах у очевидцев утонул 21-летний мужчина. ЧП произошло на неофициальном пляже в местечке Устье-Зад.

В настояший момент известно, что мужчина находился в компании друзей. Спасти его не удалось.

В числе спасителей была также и девушка. Когда его вытащили из воды, мужчина уже не подавал признаков жизни. В настоящий момент, по данным БНК, обстоятельства случившегося выясняют.

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