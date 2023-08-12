За оскорбление знакомых в Коми оштрафовали двух женщин

Мировой судья на три тысячи оштрафовали двух женщин за оскорбление соседок
В Ухте к административной ответственности привлекли двух женщин, которые оскорбляли своих соседей. Об этом сообщили в пресс-службе судов.
По предоставленным данным, 29 мая они находились в общежитии на Набережной Нефтяников, 12 и ообзывали в неприличной форме своих знакомых. Что, по решению суда, осорбляло их достоинство и честь.
Мировой судья Ярегского судебного участка назначил им наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.
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