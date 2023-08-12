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НовостиОбщество12 августа 2023 13:30

За оскорбление знакомых в Коми оштрафовали двух женщин

Словесная перепалка в общежитии привела двух жительниц Ухты к штрафу
Источник:kp.ru
Мировой судья на три тысячи оштрафовали двух женщин за оскорбление соседок

Мировой судья на три тысячи оштрафовали двух женщин за оскорбление соседок

В Ухте к административной ответственности привлекли двух женщин, которые оскорбляли своих соседей. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

По предоставленным данным, 29 мая они находились в общежитии на Набережной Нефтяников, 12 и ообзывали в неприличной форме своих знакомых. Что, по решению суда, осорбляло их достоинство и честь.

Мировой судья Ярегского судебного участка назначил им наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.

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