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НовостиПроисшествия14 августа 2023 4:45

В Сыктывкаре руководитель фирмы набросилась с кулаками на свою коллегу

В разгар рабочего дня в фирме произошла драка между двумя женщинами
Источник:kp.ru
Руководитель фирмы в Сыктывкаре напала на директора с кулаками

Руководитель фирмы в Сыктывкаре напала на директора с кулаками

В Сыктвкаре руководитель компании набросилась из личной неприязни на свою коллегу. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

По предоставленным данным, конфликт начался в разгаре рабочего дня 18 июля, когда фигурантка уголовного дела набросилась на директора фирмы, схватив ее за волосы и, повалив на колени.

Судья Лесозаводского судебного участка, которая рассматривала это дело, назначила наказание виновной в размере десяти тысяч рублей.

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