В Сыктывкаре руководитель фирмы набросилась с кулаками на свою коллегу

Руководитель фирмы в Сыктывкаре напала на директора с кулаками

В Сыктвкаре руководитель компании набросилась из личной неприязни на свою коллегу. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

По предоставленным данным, конфликт начался в разгаре рабочего дня 18 июля, когда фигурантка уголовного дела набросилась на директора фирмы, схватив ее за волосы и, повалив на колени.

Судья Лесозаводского судебного участка, которая рассматривала это дело, назначила наказание виновной в размере десяти тысяч рублей.

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