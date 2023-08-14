Житель Коми получил наказание за хранение оружия за печкой

Росгвардия сообщила о мужчине, который хранил оружие за печкой

В Княжпоготском районе местного жителя наказали за то, что он хранил оружие вне сейфа. По информации Росгвардии, в качесте хранилища мужчина выбрал место за печкой.

В ведомстве уточнили, что нарушитель занимался охотой и имел разрешение. Однако хранил оружие в неположенном месте. За это его привлекли к административной ответственности. Всего за неделю составили протоколы в отношении пяти владельцев оружия.

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