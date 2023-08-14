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НовостиЭкономика14 августа 2023 10:19

В среднем строителям в Коми предлагают 75 тысяч рублей

Названа средняя зарплата строителей в Коми
Источник:kp.ru
Названа средняя зарплата строителей в Коми

Названа средняя зарплата строителей в Коми

Эксперты hh.ru проанализировали свыше 21 тысячи вакансий в СЗФО в строительной сфере за последний месяц и назвали среднюю заработную плату строителей в Коми.

Число новых вакансий в сфере строительства выросло на 47%, если сравнивать с 2022 годом. Количество резюме сократилось на 11%. В среднем на одну вакансию на Северо-Западе РФ откликаются до 3 кандидатов.

Зарплаты в строительной сфере в Коми за полгода упали на 7 тысяч рублей. Средняя зарплата строителя в республике составила 75 883 рубля.

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