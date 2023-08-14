Нарушил ПДД 48 раз: в Сыктывкаре мотоциклист опрокинулся на дороге и попал в больницу

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 13 августа, в Сыктывкаре мотоцикл Honda CB400 врезался в бордюрный камень и опрокинулся, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 5.10. 39-летний мужчина ехал на мотоцикле по Дырносу в сторону улицы Панева. Около дома №18 водитель не справился с управлением. Из-за этого мотоцикл врезался в бордюрный камень и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал байкер. Мужчина получил травмы грудной клетки и живота, переломы ребер и бедра, а также пневмоторакс. Пострадавшего увезли в больницу. Мужчина был в мотошлеме. Байкера направили на медицинское освидетельствование. Мотоциклиста 48 раз привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения, из них шесть раз – за последний год.

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