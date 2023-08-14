Обещали прибыль в 300% и спасение от кредитов: жители Коми перевели мошенникам 8 млн рублей

Возбуждены уголовные дела Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За последние сутки мошенники украли у жителей Коми более 8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, трем сыктывкарцам позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Собеседники сообщили, что злоумышленники пытаются оформить на них кредиты. Далее злоумышленники убедили горожан назвать данные карт и коды в сообщениях. В результате жители столицы Коми лишились в общей сложности 4,1 млн рублей.

Жителям Воркуты и Ухты предложили заработок на бирже, пообещал прибыль в 300%. Потерпевшие вносили деньги на указанные счета, но вывести их не смогли. В общей сложности они лишились около 4 млн рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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