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НовостиЭкономика14 августа 2023 10:49

В Коми репчатый лук подешевел на 13%

За семь месяцев потребительская инфляция в республике составила 3,9%
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Коми лидерами по росту цен в июле стали апельсины, металлочерепица и каско

В Коми лидерами по росту цен в июле стали апельсины, металлочерепица и каско

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Коми подешевел лук. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Комистатом. аналитики выяснили, что за минувший месяц подешевело больше всего.

Так, цены снизились на картофель (-10%), картофель (-10%), огурцы (-9%), на 7% подешевели макароны, грибы, на 6% — пшеничная мука, овощные консервы. Стоимость шоколадных конфет упала на 5%.

А вот апельсины подорожали сразу на 21%. Существенно (на 20%) выросла стоимость капусты. Цена куриных окорочка, мороженых кальмаров, майонеза и соков увеличилась на 5-6%.

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