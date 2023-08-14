В Сыктывкаре бывший осужденный «угнал» игрушечную машину у молодого отца

Перед судом в Сыктывкаре предстанет мужчина, укравший у жителя Корткеросского района сотовый телефон и игрушечную машинку. Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре 59-летний местный житель предстанет перед судом за кражу. Мужчина воспользовался нетрезвым состоянием своего нового знакомого и обчистил его.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми, ранее судимый сыктывкарец на автовокзале познакомился с молодым отцом. Мужчина рассказал о нелегкой судьбе и предложил выпить. Когда молодой человек захмелел и уснул, бывший заключенный вытащил из кармана куртки спящего сотовый телефон и комплект батареек «Durasel», а также забрал пакет с игрушечной машиной, приобретенной молодым человеком в «Детском мире» в подарок маленькому сыну.

На допросе мужчина свою вину признал и рассказал, что пошел на преступление из-за тяжелого финансового положения. Теперь сыктывкарца ожидает суд, который решит его дальнейшую судьбу.

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