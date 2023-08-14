В Коми за 6,2 млн рублей спроектируют детский сад

Когда начнет работать детсад, пока неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ижемском районе Коми спроектируют детский сад, на эти цели планируют потратить 6,2 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Нынешнее здание детсада в селе Кипиево возвели 50 лет назад, а пристройку – 40 лет назад. За это время там ни разу не проводили капремонт. Поэтому было решено построить новый детский сад. В Ижемском районе объявили конкурс на разработку проекта. Максимальная цена контракта составляет 6,2 млн рублей. Торги состоятся 25 августа.

Подрядчик должен будет разработать проект за 270 дней. После этого объявят конкурс на строительство. Победитель конкурса должен будет не только построить новое здание, но и снести старое.

Планируется, что новое дошкольное учреждение будет представлять собой одноэтажное здание площадью 450 квадратных метров. Детский сад будет рассчитан на 40 мест. Сроки начала его работы пока остаются неизвестными.

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