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НовостиОбщество14 августа 2023 13:00

За выходные 49 жителей Коми попались пьяными за рулем

За минувшую неделю инспекторами отстранены от управления транспортными средствами 89 нетрезвых водителей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
За выходные в регионе сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления транспортом 47 нетрезвых водителей. Фото: архив "КП"

За выходные в регионе сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления транспортом 47 нетрезвых водителей. Фото: архив "КП"

В Коми прошли массовые проверки водителей. Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, пьяными за рулем попались 49 человек, а за неделю - 79 водителей.

Отмечается, что на девятерых человек были заведены уголовные дела за повторное нарушение закона.

Больше всего нетрезвых водителей выявлено в городах Сыктывкар, Усинск, Воркута и Усть-Вымском районе.

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