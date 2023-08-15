Преподаватель из Коми получила срок за три взятки по 40 тысяч рублей

Преподавательница из Коми за взятки делала дипломы

В Коми преподавателю Индустриального института вынесли обвинительный приговор по фактам получения взяток и служебного подлога. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

По предоставленным данным, в период с апреля по июнь 2022 года фигурант уголовного дела оформляла незаконно документы о прохождении преддипломной практики и принимала зачеты без фактической защиты. Также она получала взятки за дипломные работы и отзывы к ним. Таким путем она получила от трех студентов по 40 тысяч рублей.

Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд также принял во внимание то, что она пришла с повинной, способствовала раскрытию и оказывала помощь учавствующим в СВО мобилизованным.

Суд вынес ей наказание в виде штрафа в размере 1,2 млн рублей с лишением права заниматься преподаванием сроком на три года. Также с нее взыскали порядка 120 тысяч рублей полученных взяток. Кроме того, наложен арест на ее легковой автомобиль.

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