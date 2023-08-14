В Коми работник вернет 100 тысяч рублей в бюджет за прогулы

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В Воркуте работник муниципального учреждения обязан вернуть в бюджет 100 тысяч рублей за прогулы. Об этом сообщает прокуратура Коми.

Ведомство выяснило, что воркутинцу начислили зарплату, несмотря на то, что на рабочем месте его в этот период не было. Никаких уважительных причин для отсутствия на службе мужчина не озвучил.

- Вопреки требованиям закона табели учета рабочего времени содержали сведения о полной отработке положенных рабочих часов, - уточнили в надзорном органе.

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