В Коми работник вернет 100 тысяч рублей в бюджет за прогулы

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В Воркуте работник муниципального учреждения обязан вернуть в бюджет 100 тысяч рублей за прогулы. Об этом сообщает прокуратура Коми.
Ведомство выяснило, что воркутинцу начислили зарплату, несмотря на то, что на рабочем месте его в этот период не было. Никаких уважительных причин для отсутствия на службе мужчина не озвучил.
- Вопреки требованиям закона табели учета рабочего времени содержали сведения о полной отработке положенных рабочих часов, - уточнили в надзорном органе.
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