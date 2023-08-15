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НовостиОбщество15 августа 2023 7:20

В Анапу из Коми в сентябре будут ездить дополнительные поезда

Из Коми в Анапу отправят дополнительные поезда
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дополнительные поезда в Анапу из Сосногорска назначены в сентябре

Дополнительные поезда в Анапу из Сосногорска назначены в сентябре

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Анапу из Коми в сентябре пустят дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба РЖД. Решение продиктовано необходимостью обеспечить перевозки пассажиров к местам курортного отдыха в бархатный сезон.

Так, поезд № 255/256 Сосногорск – Анапа совершит рейсы из Сосногорска 17 и 21 сентября, из Анапы – 20, 24 сентября.

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