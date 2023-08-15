В Коми 58 тысяч человек перешли на электронные трудовые книжки

Фото: пресс-служба отделения СФР по Коми

Более 58 тысяч работающих жителей Коми перешли на электронные трудовые книжки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения СФР.

Электронные трудовые книжки появились в России в 2020 году. За это время в Коми их завели более 58 тысяч работающих людей. Годом ранее обладателей электронных трудовых книжек было в два раза меньше. Переход на такой формат происходит только с согласия человека. Однако люди, которые после 2021 года впервые идут на работу, могут получить только электронные трудовые книжки.

Электронная трудовая, как и бумажный аналог, содержит сведения о работодателях и периодах работы, должности, профессии, специальности, квалификации, даты и номера приказов кадровых мероприятий, основания для прекращения трудового договора и т.д.

Просмотреть сведения из электронной трудовой книжки в режиме онлайн можно в личном кабинете на сайте Социального фонда России или на портале Госуслуг, а также через приложения СФР для смартфонов. При необходимости данные из ЭТК можно направить по электронной почте (например, в случае дистанционного трудоустройства) или распечатать для оформления загранпаспорта, ипотеки и т.д. Информация сразу будет заверена электронной подписью и действительна во всех инстанциях.

Граждане, подавшие заявление о сохранении трудовой книжки в бумажном формате, имеют право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

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