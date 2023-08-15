В минувшем сезоне пчеловоды Коми собрали почти в 2 раза больше меда

Вчера, 14 августа, отмечался Медовый спас. Пчеловодство в Республике Коми в последние годы становится все популярнее.

Как сообщает Комистат, прошлый год в Коми выдался медоносным - пчеловодам удалось собрать 17 тонн меда, что в 1,8 раза больше, если сравнивать с 2021 годом.

В хозяйствах насчитывалось около 1,3 тыс. пчелосемей, из которых 29% содержали фермеры, 71% - ЛПХ.

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