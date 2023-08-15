В Коми усть-куломскую предпринимательницу оштрафовали за нарушение карантина

Предприниматель в Республике Коми нарушала карантин по бруцеллезу в своем хозяйстве Фото: Мария ЛЕНЦ

В Коми на 40 тысяч рублей оштрафовали хозяйку фермы в Усть-Куломском районе. Женщина нарушила карантин и цел ряд требований, введённых на территории района из-за бруцеллеза у овец и коз. Об этом сообщает пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

По информации ведомства, предпринимательница хранила навоз, проигнорировав требования. Так, удобрение должно быть в навозохранилище или специализированной площадке для хранения навоза, однако на ферме помет лежал прямо у помещения.

Также во время рейда на территорию фермы заехал трактор, что было под запретом. В хозяйстве на тот момент у 50 голов животных был диагностирован бруцеллез. Требования дезинфекции также были проигнорированы владелицей фермы.

С учетом того, что бруцеллез – зоонозное заболевание, то есть заболевание, передающееся от животных человеку, владельцы животных, тем более в случае наложения на хозяйство карантина, обязаны проводить комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды.

Дезинфекционные коврики, барьеры, защищенные емкости для сбора биологических отходов в данном случае являются простыми, но надежными средствами, препятствующими распространению болезнетворных организмов.

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