В Сыктывкаре иномарка сбила мотоциклиста: он в больнице

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 14 августа, в Сыктывкаре автомобиль Kia K5 сбил мопед Sigma Sport, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 13.10. 39-летний мужчина ехал за рулем Kia по улице Печорской в сторону Октябрьского проспекта. На перекрестке с Карла Маркса водитель повернул налево. При этом он не уступил дорогу мопеду. В итоге Kia и Sigma столкнулись.

В результате ДТП пострадал 31-летний водитель мопеда. Мужчину увезли в больницу с ссадинами и подозрением на перелом левой стопы. Пострадавший был в шлеме. Водитель иномарки 15 раз, из них один раз – в течение года. Он получил права в 2002 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми «Газель» сбила 41-летнюю женщину: пострадавшая попала в больницу (подробности)