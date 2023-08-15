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НовостиПроисшествия15 августа 2023 10:27

В Сыктывкаре иномарка сбила мотоциклиста: он в больнице

В Сыктывкаре водитель Kia сбил мотоциклиста
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 14 августа, в Сыктывкаре автомобиль Kia K5 сбил мопед Sigma Sport, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 13.10. 39-летний мужчина ехал за рулем Kia по улице Печорской в сторону Октябрьского проспекта. На перекрестке с Карла Маркса водитель повернул налево. При этом он не уступил дорогу мопеду. В итоге Kia и Sigma столкнулись.

В результате ДТП пострадал 31-летний водитель мопеда. Мужчину увезли в больницу с ссадинами и подозрением на перелом левой стопы. Пострадавший был в шлеме. Водитель иномарки 15 раз, из них один раз – в течение года. Он получил права в 2002 году.

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