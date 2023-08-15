Прорыв трубы в Сыктывкаре произошел из-за дефекта теплосети

В пресс-службе Коми филиала ПАО «Т Плюс» прокомментировали ситуацию с прорывом трубы

Стала известна причина прорыва трубы на улице Орджоникидзе в Сыктывкаре. Как сообщает Коми филиал ПАО «Т Плюс», на теплосетях произошел прорыв из-за дефекта.

- На данный момент прорыв локализован, территория огорожена, - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что специалисты будут устранять причину коммунальной аварии , завтра, 16 августа.

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