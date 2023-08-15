В Коми проводят проверку по факту массовой гибели рыбы в Печоре

Фото: vk.com/pechora_fish

В Коми начата проверка после обнаружения мертвой рыбы на берегу Печоры. Животные, по словам местных жителей, гибли от аномальной жары, однако, как сообщает БНК со ссылкой на Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства факт массовой смерти рыбы не подтвержден.

- По результатам ежесуточных обследований массовая гибель рыбы в водоеме не выявлялась, факторы, влияющие на гибель водных биологических ресурсов, не установлены. Наблюдение за ситуацией продолжается, - заявили в ведомстве.

Также в управлении сообщили, что ведомство направило запрос в МВД для того, чтобы инициировать проверку с их стороны.

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