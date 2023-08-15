В Коми 28-летний парень украл из дома своего друга более 10 бутылок алкоголя

Усть-Вымский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Удорского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Удорском районе Коми осудили 28-летнего местного жителя. Молодой человек обвинялся в краже.

Как рассказали в республиканской прокуратуре, весной этого года осужденный вместе с другом выпивали. В какой-то момент у них закончилось спиртное и тогда сельчанин решил позвонить знакомому с просьбой дать им пару бутылок водки. Однако мужчина уехал из дома и ничем помочь товарищу не мог.

Не захотев мириться с ситуацией, молодой человек, который точно знал, что у друга есть дома запасы алкоголя, взял металлический лом и взломал им дверь в его дом. Там он собрал разные предметы, в том числе набор для пикника, канистру спирта, а также свыше 10 бутылок крепких напитков. Поймали мужчину по горячим следам на следующий день.

Как говорится в материалах дела, свою вину сельчанин признал. Суд, учтя, что подсудимый является инвалидом третьей группы, а также добровольное возвращением им части похищенного имущества, назначил молодому человеку наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием части заработной платы в доход государства.

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