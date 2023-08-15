«Очень рано ты нас покинула»: в Коми скорбят по скоропостижно умершей 29-летней матери

У Вероники осталась 5-летняя дочь. Фото: из личного архива героини публикации

В Усинске умерла 29-летняя Вероника К. (имя изменено, - прим. ред.). О ее гибели сообщили близкие в социальных сетях. Причины скоропостижного ухода родственники предпочли умолчать.

Смерть Вероники стала ударом для ее семьи и 5-летней маленькой дочери, в которой она не чаяла души.

- Очень рано ты нас покинула. Спи спокойно, - пишут родные.

Похоронили Веронику в Усинске 14 августа.

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