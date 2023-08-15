Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 августа 2023 15:41

В суды Коми 11 раз пытались пронести огнестрельное оружие

В суды Коми 11 раз пытались пронести огнестрельное оружие в 2023 году
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В первой половине 2023 года в суды Коми пытались пронести 11 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФССП.

Приставы обеспечили безопасность около 730 судебных заседаний. Туда доставили более тысячи человек. Сотрудники ФССП помогли задержать 31 человека, скрывавшегося от органов дознания, следствия или суда.

Работники ведомства предотвратили пронос в суды 11 единиц огнестрельного оружия. Кроме того, туда пытались пронести 91 единицу газового и травматического оружия, 176 боеприпасов и 1210 других опасных предметов. Приставы предотвратили все эти попытки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Коми незаконно сбывали огнестрельное оружие (подробности)