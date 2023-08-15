В суды Коми 11 раз пытались пронести огнестрельное оружие

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В первой половине 2023 года в суды Коми пытались пронести 11 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФССП.

Приставы обеспечили безопасность около 730 судебных заседаний. Туда доставили более тысячи человек. Сотрудники ФССП помогли задержать 31 человека, скрывавшегося от органов дознания, следствия или суда.

Работники ведомства предотвратили пронос в суды 11 единиц огнестрельного оружия. Кроме того, туда пытались пронести 91 единицу газового и травматического оружия, 176 боеприпасов и 1210 других опасных предметов. Приставы предотвратили все эти попытки.

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