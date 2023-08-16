Муниципалитеты Коми получат 34 млн рублей Фото: Артем ЛЕНЦ

Правительство Коми направит бюджетам муниципалитетов 34 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Так, Прилузье получит 2,5 млн рублей. Эти деньги планируют потратить на рекультивацию и ликвидацию несанкционированных свалок. Кроме того, в муниципалитеты направят 31,5 млн рублей на отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат бродячих животных на прежнее место обитания.

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Отлов должен был начаться 20 февраля (подробности)