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НовостиОбщество16 августа 2023 4:45

Муниципалитеты Коми получат 34 млн рублей

Большую часть этой суммы потратят на отлов животных
Источник:kp.ru
Муниципалитеты Коми получат 34 млн рублей

Муниципалитеты Коми получат 34 млн рублей

Фото: Артем ЛЕНЦ

Правительство Коми направит бюджетам муниципалитетов 34 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Так, Прилузье получит 2,5 млн рублей. Эти деньги планируют потратить на рекультивацию и ликвидацию несанкционированных свалок. Кроме того, в муниципалитеты направят 31,5 млн рублей на отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат бродячих животных на прежнее место обитания.

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Отлов должен был начаться 20 февраля (подробности)