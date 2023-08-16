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НовостиСпорт16 августа 2023 5:15

Подросток из Коми выступит на чемпионате мира по тхэквондо

Ранее он завоевал серебро на первенстве России
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Министерства спорта Коми

Фото: пресс-служба Министерства спорта Коми

Спортсмен из Коми Семен Шишов выступит на чемпионате и первенстве мира по тхэквондо ИТФ ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

С 19 по 27 августа 2023 года в Казахстане пройдут чемпионат и первенство мира по тхэквондо ИТФ. В Астану приедут более 900 спортсменов из 45 стран. Шишов выступит в составе российской сборной. Юноша является воспитанником сыктывкарской спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит». На первенстве России по тхэквондо ИТФ Шишов стал серебряным призером в весовой категории до 55 кг среди юниоров 14-15 лет.

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Отличилась и ее подопечная (подробности)