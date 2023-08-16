Пьяный сыктывкарец устроил дебош в профилактории

В одном из профилакториев Сыктывкара постоялец устроил дебош. На место направились сотрудники Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, пьяный мужчина оторвал кнопки на пожарных извещателях, вырвал гидрант и затопил помещение, сорвал картины со стен, кричал и вел себя неадекватно.

Сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего мужчину и доставили его в отделение полиции.

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