Пьяный сыктывкарец устроил дебош в профилактории
В одном из профилакториев Сыктывкара постоялец устроил дебош. На место направились сотрудники Росгвардии.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, пьяный мужчина оторвал кнопки на пожарных извещателях, вырвал гидрант и затопил помещение, сорвал картины со стен, кричал и вел себя неадекватно.
Сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего мужчину и доставили его в отделение полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В суды Коми 11 раз пытались пронести огнестрельное оружие (подробнее)