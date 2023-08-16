В Коми мать троих детей принимала наркотики: ее оштрафовали

Женщина должна заплатить 4 тысячи рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Усинске мать троих малолетних детей привлекли к административной ответственности за употребление наркотиков. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Ночью 23 июня около кладбища заметили женщину 1989 года рождения с признаками опьянения. Жительница Коми добровольно прошла медосвидетельствование в больнице. В ее организме обнаружили наркотики. У женщины есть трое детей. Было заведено административное дело.

Мировой судья Девонского судебного участка оштрафовал жительницу Коми на 4 тысячи рублей. Отмечается, что это минимальное наказание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

22-летний житель Коми получил штраф в 30 тыс. рублей за употребление наркотиков

Судимость заработал житель Ухты, купивший для личного употребления около 2 граммов наркотического средства (подробности)