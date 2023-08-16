Жители Коми отдали мошенникам 500 млн рублей

С начала 2023 года мошенники похитили у жителей Республики Коми более 500 млн рублей. Об этом сообщил замначальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений ПДН Денис Безгачев.

Ущерб от телефонных мошенников вырос на 137%, если сравнивать с прошлым годом. Все чаще на уловки аферистов попадаются несовершеннолетние и граждане старше 60 лет - количество выросло на 85% и 80% соответственно.

«По итогам семи месяцев 2023 года мы видим увеличение преступлений с использованием интернет и телекоммуникационных технологий на 32%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество потерпевших при этом выросло на 29%», - пояснил Д.Безгачев.

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