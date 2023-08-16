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НовостиПроисшествия16 августа 2023 9:44

Двух жителей Коми спасли пожарные из горящего дома

Пожар в МКД случился днем 15 августа в многоквартирном доме по улице Еля-ты
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Выльгорте пожарные спасли двух человек во время тушения квартиры. Фото: МЧС Коми

В Выльгорте пожарные спасли двух человек во время тушения квартиры. Фото: МЧС Коми

В Выльгорте загорелся многоквартирный жилой дом. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики.

По информации ведомства, огонь вспыхнул в одной из квартир дома по улице Еля-ты. Самостоятельно из горящего здания выбрались 15 человек, еще двоим понадобилась помощь спасателей. Известно, что никто в пожаре не пострадал.

Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем, сообщает ГУ МЧС по Коми.

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