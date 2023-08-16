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НовостиПроисшествия16 августа 2023 9:54

В Сыктывкаре женщина устроила ДТП: она в больнице с угрозой преждевременных родов

После ДТП сыктывкарка попала в больницу с угрозой преждевременных родов
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 15 августа, в Сыктывкаре столкнулись Fiat и Daewoo Nexia, в результате чего пострадала женщина; она попала в больницу с угрозой преждевременных родов. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла около 14.45. Женщина 2002 года рождения ехала за рулем Fiat по улице Орджоникидзе. На перекрестке с Юхнина водитель решила повернуть налево. При этом женщина не уступила дорогу Daewoo Nexia. В итоге машины столкнулись.

В результате ДТП пострадала женщина, управлявшая Fiat. У нее диагностировали угрозу преждевременных родов и шок. Пострадавшую отправили в больницу. Женщина получила права в 2020 году. Ее три раза привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

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