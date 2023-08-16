Экс-министр здравоохранения Коми покинул высокий пост в кабмине Тверской области

Дмитрий Березин покинул пост заместителя председателя правительства Тверской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тверской области пост главы минздрава покинул Дмитрий Березин. Ранее он занимал аналогичную должность в Коми. На своем посту чиновник продержался месяц.

Уточняется, что зампред областного правительства уходит из ведомства по собственному желанию. Причины такого решения не сообщаются.

Напомним, что на должность главы профильного ведомства Березин был назначен 29 июня.

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