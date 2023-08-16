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НовостиОбщество16 августа 2023 12:19

Экс-министр здравоохранения Коми покинул высокий пост в кабмине Тверской области

Экс-министр здравоохранения Коми продержался на новом рабочем месте месяц
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дмитрий Березин покинул пост заместителя председателя правительства Тверской области

Дмитрий Березин покинул пост заместителя председателя правительства Тверской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тверской области пост главы минздрава покинул Дмитрий Березин. Ранее он занимал аналогичную должность в Коми. На своем посту чиновник продержался месяц.

Уточняется, что зампред областного правительства уходит из ведомства по собственному желанию. Причины такого решения не сообщаются.

Напомним, что на должность главы профильного ведомства Березин был назначен 29 июня.

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