В Сыктывкаре столкнулись «Нива» и Daewoo: пострадали четыре человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 15 августа, в Сыктывкаре столкнулись ВАЗ-213100 и Daewoo Matiz, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла около 20:55. Мужчина 1953 года рождения ехал за рулем «Нивы» по проспекту Бумажников. Напротив дома №17 он врезался Daewoo Matiz. Иномарка остановилась на красный свет.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Девушка 2000 года рождения, находившаяся за рулем Daewoo, получила автотравму, сотрясение мозга и ушиб шеи. У пассажирки иномарки 2005 года рождения диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение, а также ушибы поясницы и шеи. Пассажир 2004 года рождения получил ушиб крестца. Кроме того, у водителя «Нивы» ушиб кисти.

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