В Коми въехавшего в микроавтобус 22-летнего мотоциклиста госпитализировали

Фото УГИБДД МВД по Коми

В Ухте произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и мотоцикла Honda CB400. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской госавтоинспекции.

По информации ведомства, авария случилась накануне, 15 августа, на улице 30 лет Октября. Молодой человек за рулем байка въехал в впереди едущий автобус. По предварительной версии, 22-летний мотоциклист не выдержал безопасную дистанцию.

- В результате ДТП мотоциклист с переломом правого плеча был госпитализирован. От более тяжких последствий пострадавшего спас мотошлем, - заключили в ГИБДД.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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