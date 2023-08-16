В Коми на кладбище обнаружили многодетную мать в невменяемом состоянии

В Усинске на кладбище обнаружили женщину в невменяемом состоянии. Фото: архив "КП"

В Усинске мать троих детей была замечена в неадекватном состоянии на кладбище. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

Как рассказали в инстанции, 34-летняя женщина в сильном алкогольном и наркотическом опьянении бродила по местам захоронений 23 июня в полночь. Жительница Усинска добровольно прошла медицинское освидетельствование, которое показало, что женщина под веществами.

За употребление наркотиков многодетную мать оштрафовали на 4 тысячи рублей.

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