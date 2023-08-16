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НовостиПроисшествия16 августа 2023 13:06

В Сыктывкаре девушка обокрала вахтовика, который привел ее на съемную квартиру

В Сыктывкаре вахтовик познакомился с девушкой, а та его обокрала
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Сыктывкаре 23-летнюю местную жительницу подозревают в хищении имущества и 11 тысяч рублей с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился приезжий. Мужчина рассказал, что у него украли телефон, зарядное устройство и банковскую карту, с которой пропало около 11 тысяч рублей. В Сыктывкаре он был проездом. Мужчина ехал с работы домой. Вечером вахтовик находился в увеселительном заведении. Там мужчина познакомился с девушкой. Далее они вместе отправились на съемную квартиру.

– Наутро мужчина обнаружил, что его новая знакомая покинула квартиру, не попрощавшись, но прихватив его имущество, – рассказали в МВД.

Полицейские задержали девушку. Ее не раз привлекали к уголовной ответственности. Подозреваемая продала телефон на улице, а украденные деньги потратила на продукты, алкоголь и одежду.

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