Ухтинец попытался ограбить женщину: его посадили почт на три года

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В Ухте ранее судимого местного жителя признали виновным в покушении на грабеж. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Ухтинец напал на женщину и пытался отобрать у нее сумку. Злоумышленник ударил ее рукой по лицу. Однако женщина оказала активное сопротивление. В итоге мужчина сбежал, не сумев отобрать сумку. Фигурант частично признал свою вину. Он заявил, что не бил женщину. Суд приговорил фигуранта к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, с осужденного взыскали 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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