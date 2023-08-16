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НовостиПроисшествия16 августа 2023 15:15

Ухтинец попытался ограбить женщину: его посадили почт на три года

Попытавшийся ограбить женщину ухтинец получил почти 3 года колонии
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Ухте ранее судимого местного жителя признали виновным в покушении на грабеж. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Ухтинец напал на женщину и пытался отобрать у нее сумку. Злоумышленник ударил ее рукой по лицу. Однако женщина оказала активное сопротивление. В итоге мужчина сбежал, не сумев отобрать сумку. Фигурант частично признал свою вину. Он заявил, что не бил женщину. Суд приговорил фигуранта к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, с осужденного взыскали 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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