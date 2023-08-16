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НовостиОбщество16 августа 2023 15:33

В Коми молодежь может получить гранты до 500 тысяч рублей

Деньги можно будет потратить на реализацию своего социального проекта
Источник:kp.ru
Мероприятие пройдет с 6 по 10 сентября

Мероприятие пройдет с 6 по 10 сентября

Фото: Даниил ОПАРИН

На базе лыжного комплекса им. Раисы Сметаниной состоится Республиканский форум «Молодежь Коми», у участников будет возможность получить до 500 тысяч рублей. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Форум пройдет с 6 по 10 сентября. Он направлен на развитие государственной молодежной политики в Коми. В рамках мероприятия пройдут творческие и образовательные мастер-классы, выставка проектов и грантовый конкурс. Участники смогут получить до 500 тысяч рублей. Деньги можно будет потратить на реализацию своего социального проекта. Зарегистрироваться для участия в форуме можно до 20 августа 2023 года по ссылке.

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