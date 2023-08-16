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НовостиОбщество16 августа 2023 15:53

В Коми наказали бизнесмена, захламившего земельный участок

Ему вынесли предупреждение
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора

Фото: пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора

В Коми индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности за складирование горбыля на землях сельхозназначения. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Бизнесмен несколько лет незаконно складировал отходы лесопиления. Мужчина делал это на участке сельскохозяйственного назначения. Захламленная площадь превысила 11 тысяч квадратных метров. Бизнесмена привлекли к административной ответственности в виде предупреждения. Он вывез большую часть отходов.

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