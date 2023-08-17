Пьяный житель Коми оскорбил полицейского: его оштрафовали

Мужчина также пытался ударить одного из силовиков Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ухте 36-летнего местного жителя признали виновным в оскорблении и угрозе применения насилия в отношении полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В апреле к квартире дома на улице Геологов прибыли полицейские. Они приехали для того, чтобы вызвать по вызову для проверки сообщения об административном правонарушении. Во время разбирательства пьяный фигурант публично оскорбил правоохранителей. Далее ухтинец попытался ударить одного из силовиков, но тот увернулся.

Суд оштрафовал жителя Коми. О сумме, которую осужденный должен заплатить, не сообщается.

– Приговор в законную силу не вступил, – отметили в СК.

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