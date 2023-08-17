В Коми девочке на голову упал кусок цемента

У ребенка диагностировали ушиб мягких тканей головы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Троицко-Печорске девочке упал на голову кусок цемента, за это с ТСЖ «Южный-4» взыскали компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел 1 мая. С крыши дома в 4 квартале на голову девочке упал кусок цемента. Пострадавшей потребовалась помощь медиков. У ребенка диагностировали ушиб мягких тканей головы. Инцидент произошел из-за того, что имущество дома содержалось ненадлежащим образом. Суд взыскал с ТСЖ «Южный-4» в пользу пострадавшей 20 тысяч рублей.

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