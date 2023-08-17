За полгода в Коми приставы взыскали 3,7 млрд рублей

Фото: УФССП по Самарской области

В первом полугодии 2023 года в Коми судебные приставы взыскали около 3,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФССП.

На исполнении в ведомстве находилось 634,9 тысяч исполнительных производств, 320,4 тысячи окончено и прекращено. В общей сложности приставы взыскали около 3,7 млрд рублей. Это на 290,5 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма, которую взыскали в пользу физических лиц, выросла на 172 млн и составила 768 млн рублей. Детям перевели более 381 млн рублей – на 69 млн больше, чем в первом полугодии 2022 года.

В первой половине 2023 года приставы произвели более 2,5 тысячи арестов имущества должников. Благодаря его реализации взыскателям направили около 28 млн рублей.

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