В Коми пьяный водитель Daewoo врезался в Kia: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 16 августа, в Воркуте столкнулись Daewoo Nexia и Kia Rio, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 9.50. Пьяный 66-летний мужчина ехал за рулем Daewoo по улице Транспортной в сторону Бульвара Пищевиков. Поворачивая налево, водитель не уступил дорогу Kia. В итоге машины столкнулись.

В результате ДТП пострадала 41-летняя женщина, находившаяся за рулем Kia. Она получила ушиб левого плеча и травму связочного аппарата шейного отдела позвоночника. Водителя увезли в больницу. Женщина была пристегнута.

Водителя Daewoo 19 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД, из них один – в течение года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пьяный водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими (подробности)