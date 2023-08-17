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НовостиПроисшествия17 августа 2023 6:49

На предприятии Воркуты произошел несчастный случай

Стали известны результаты расследования несчастного случая на «Воркутауголь»
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Легкий несчастный случай следует квалифицировали как связанный с производством

Легкий несчастный случай следует квалифицировали как связанный с производством

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воркуте завершено расследование несчастного случая, который произошел на угледобывающей компании. Об этом рассказали в республиканской Гострудинспекции.

По информации ведомства, 3 июня на «Воркутауголь» пострадал работник. Инспекция квалифицировала полученные травмы как легкие и заявила, что инцидент связан с производством.

- По результатам дополнительного расследования работодателю выдано предписание оформить акт формы Н-1 по заключению государственного инспектора труда и выдать его работнику, - заявили в инспекции.

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